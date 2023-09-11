"Там залишилися організаційні питання, агент розмовляє поки що з командою. Вони вирішуються, всього я не знаю. Усе начебто ок, залишилися нюанси.

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Агент спілкується із клубом щодо них. Більше я нічого не можу сказати, вибачте, у мене тренування", – поділився Максимов у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, що фахівець очолював Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Ворсклу. Наразі Максимов очолює Звягель, який виступає у Другій лізі. Підопічні Максимова перебувають на четвертій сходинці в турнірній таблиці з 12 очками.

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