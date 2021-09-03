"Розглядаємо варіант з Кулачем, але наразі не все так просто. Переговори з Динамо ведуться.

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Є певні нюанси, які потрібно опрацювати. Не знаю, коли може вирішиться питання про повернення Владислава. Сьогодні нікого не бачив з керівництва Ворскли, приїду на роботу і будемо розмовляти на цю тему", – заявив Максимов у коментарі Footboom.

Нагадаємо, у минулому сезоні Кулач виступав саме за Ворсклу і став найкращим бомбардиром УПЛ (15 голів). У кінці липня нападник підписав контракт з Динамо, однак провів лише 2 офіційні матчі без результативних дій.

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