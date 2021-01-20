"Я вважаю, що Різник – це хороший воротар. Просто так його б у Шахтар не запрошували. Я бачу, що він хоче піти, але ще встигне. Різнику не 35 років, не 30 і навіть не 25, це молодий футболіст. Він ще проявить себе і навіть більше виграє від цього.

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У нас є три хороших воротаря – Ткаченко, Фісюн, є Пашка Ісенко. Паші треба додати м'язової маси і краще грати ногами, але так все нормально. Воротарі є, але ми поки не розраховуємо розлучатися з Різником", – зазначив Максимов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Різник яскраво проявив себе в першій частині поточної УПЛ – 11 матчів, 8 пропущених м'ячів, 5 разів зберігав ворота "сухими".

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