Максимов підписав контракт з СК Дніпро-1 на 2 роки – журналіст розкрив умови роботи фахівця
11:15 - Читать на русском
Журналіст Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо умов роботи Юрія Максимова в СК Дніпро-1.
Контракт Максимова з СК Дніпро-1 розрахований на 2 роки, але другий є опційним, повідомляє Співаковський у програмі ТаТоТаке.
Максимов пояснив, чому залишився задоволений продовженням серії без перемог СК Дніпро-1
Перед тренером поставили завдання вийти в єврокубки на наступний сезон. Якщо виконати його не вийде, то клуб матиме опцію звільнити тренера.
До слова, Максимов дебютував у СК Дніпро-1 з нічиєї – гра з Колосом завершилась з рахунком 1:1.
Дніпро-1 втратив очки з Колосом у дебютному матчі Максимова – безвиграшна серія в УПЛ триває
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