Контракт Максимова з СК Дніпро-1 розрахований на 2 роки, але другий є опційним, повідомляє Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Максимов пояснив, чому залишився задоволений продовженням серії без перемог СК Дніпро-1

Перед тренером поставили завдання вийти в єврокубки на наступний сезон. Якщо виконати його не вийде, то клуб матиме опцію звільнити тренера.

До слова, Максимов дебютував у СК Дніпро-1 з нічиєї – гра з Колосом завершилась з рахунком 1:1.

Дніпро-1 втратив очки з Колосом у дебютному матчі Максимова – безвиграшна серія в УПЛ триває