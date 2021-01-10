"Так, ми поки на п'ятому місці. Будемо намагатися фінішував вище. Ми всі хочемо посісти третю сходинку і грати в єврокубках. Таке завдання ми перед собою поставили.

Ворскла на зборах зіграє проти команд із Сербії, Чорногорії та Боснії

Але поки нам не вистачає стабільності. То ми граємо внічию з чемпіоном України донецьким Шахтарем, то ми програємо команді ФК Львів, яка йде останньою у турнірній таблиці. Хоча за змістом гри у Львові, це був не найгірший поєдинок для нашої команди", – сказав Максимов у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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