"Гога нам допоможе, думаю. Звичайно, у нього є свої сильні і слабкі сторони. У відборі він не грає, а в атаці, думаю, допоможе. Він креативний футболіст, приймає нестандартні рішення в штрафному майданчику.

Ворскла попри дебютний гол Цітаішвілі не змогла втримати перемогу над Младостью

Я йому подзвонив, сказав: "Я на тебе розраховую, допоможеш". Кажу: "Ти хлопець нормальний, з Грузії. Якщо у футбол не будеш грати, то хоча б вино будеш привозити". Це жарт, звичайно. Але Канкава, коли був, завжди привозив. З грузинами все налагоджено", – розповів Максимов у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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