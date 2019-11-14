toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІ

22:50 494 Читать на русском
Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІ
Юрій Максимов / фото В. Лєстєва

Новим головним тренером полтавської Ворскли може стати колишній півзахисник збірної України Юрій Максимов.

Керівництво полтавців визначилося із заміною Віталію Косовському, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Косовський звільнений із посади керманича Ворскли

За інформацією джерел каналу, новим керманичем Ворскли стане Юрій Максимов. Екс-хавбек Дніпра, Динамо, Вердера та збірної України має значний досвід роботи тренером. 50-річний фахівець раніше працював із київським ЦСКА, Оболонню, Кривбасом, донецьким Металургом, російською Мордовією, казахським Таразом і азербайджанською Кешлою. Без роботи Максимов перебуває із літа 2018 року.

Нагадаємо, що в четвер боси Ворскли відправили у відставку тренерський штаб через незадовільні результати. Також стало відомо, що екс-керманич Зорі Юрій Вернидуб міг очолити Ворсклу, але відмовив полтавцям.

Ворскла – у нокауті, або Десять тренерів, які можуть замінити Косовського

blog_ava
Маліновський не прогресує в Аталанті – впертий Гасперіні, проблеми українця та сенсаційний інсайд щодо трансферу
12:00
12441
Теги
Головне Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
20
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук