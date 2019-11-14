Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІ

Новим головним тренером полтавської Ворскли може стати колишній півзахисник збірної України Юрій Максимов.

Керівництво полтавців визначилося із заміною Віталію Косовському, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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За інформацією джерел каналу, новим керманичем Ворскли стане Юрій Максимов. Екс-хавбек Дніпра, Динамо, Вердера та збірної України має значний досвід роботи тренером. 50-річний фахівець раніше працював із київським ЦСКА, Оболонню, Кривбасом, донецьким Металургом, російською Мордовією, казахським Таразом і азербайджанською Кешлою. Без роботи Максимов перебуває із літа 2018 року.

Нагадаємо, що в четвер боси Ворскли відправили у відставку тренерський штаб через незадовільні результати. Також стало відомо, що екс-керманич Зорі Юрій Вернидуб міг очолити Ворсклу, але відмовив полтавцям.

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