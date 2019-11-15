Максимов прокоментував своє призначення головним тренером Ворскли

Новоспечений головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про свої враження від початку роботи з підопічними, а також поділився планами щодо покращення гри і результатів команди.

"Головним завданням на тренуванні було познайомитися з гравцями. Зрозуміло, що на емоціях кожен хоче себе проявити.

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Надалі подивимося, будемо працювати, головне, щоб було бажання. І щоб у психологічному плані вивести футболістів на новий рівень. Все покаже гра, наш футбол, і результат також. Ворскла – команда з іменем, ми розуміємо, що рік тому вона посіла третє місце, грала у Лізі Європи. Зараз у всіх проблеми, тому наше завдання – вийти і щось вирішувати", – підсумував Максимов у коментарі YouTube-каналу Ворскли.

Нагадаємо, полтавці не можуть здобути перемогу вже у 9 матчах УПЛ поспіль. Ворскла посідає останню сходинку таблиці, маючи у своєму активі всього вісім очок.

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