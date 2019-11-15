toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Максимов прокоментував своє призначення головним тренером Ворскли

19:46 637 Читать на русском
Максимов прокоментував своє призначення головним тренером Ворскли
Юрій Максимов / Сайт Ворскли

Новоспечений головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про свої враження від початку роботи з підопічними, а також поділився планами щодо покращення гри і результатів команди.

"Головним завданням на тренуванні було познайомитися з гравцями. Зрозуміло, що на емоціях кожен хоче себе проявити.

Ворскла призначила Максимова головним тренером

Надалі подивимося, будемо працювати, головне, щоб було бажання. І щоб у психологічному плані вивести футболістів на новий рівень. Все покаже гра, наш футбол, і результат також. Ворскла – команда з іменем, ми розуміємо, що рік тому вона посіла третє місце, грала у Лізі Європи. Зараз у всіх проблеми, тому наше завдання – вийти і щось вирішувати", – підсумував Максимов у коментарі YouTube-каналу Ворскли.

Нагадаємо, полтавці не можуть здобути перемогу вже у 9 матчах УПЛ поспіль. Ворскла посідає останню сходинку таблиці, маючи у своєму активі всього вісім очок.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами

blog_ava
"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії
14:00
7874
Теги
Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла призначила Максимова головним тренером
    Україна — 15:434911 Ворскла призначила Максимова головним тренером
27
хв
Румунія
21:45
Швеція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук