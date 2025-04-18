"Тільки вийшли – і одразу пропустили гол. Якась метушня була на полі. Незрозуміло. Програли по грі.

Дев'ятка від "полтавського Анрі" та дубль Цари у відеоогляді матчу Ворскла – Олександрія – 1:3

Питань до хлопців у мене немає. Вони роблять те, що вміють. Десь не вистачає майстерності. Були налаштовані на гру. Розуміли, у якому ми становищі.

Після 0:3 Олександрія вже відійшла, дала нам грати, але десь щось не йде. Хочу сказати, що треба ухвалювати рішення. Може, щось зміниться. Програли 4 гри поспіль. Поспілкуюсь з керівництвом і ухвалю рішення", – сказав Максимов у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Ворскла на своєму полі програла Олександрії з рахунком 1:3 і залишилась на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання