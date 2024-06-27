Юрій Максимов близький до того, щоб очолити Чорноморець, повідомляє Sport.ua. Сторони досягли згоди щодо всіх умов співпраці. Контракт буде підписаний на сезон з можливістю продовження ще на рік.

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У Чорноморці Максимов працюватиме зі своїм тренерським штабом, до якого входять Микола Медін, Микола Іщенко та Сергій Ревут. Наразі йому потрібно завершити роботу у СК Дніпро-1, що перебуває на межі зникнення. Контракт Максимова з дніпровським клубом діє ще рік.

Нагадаємо, що попередній тренер Чорноморця Роман Григорчук покинув команду і перейшов у азербайджанський Нефтчі.

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