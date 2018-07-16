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Максимов може бути звільнений з Кешли після вильоту з Ліги Європи

08:01 5 Читать на русском
Максимов може бути звільнений з Кешли після вильоту з Ліги Європи
Юрій Максимов / фото з соцмереж

Український тренер Юрій Максимов може бути звільнений з азербайджанської Кешли після другого кваліфікаційного матчу Ліги Європи проти Бальцана.

Український коуч Юрій Максимов на чолі з Кешлою програв перший матч кваліфікації Ліги Європи проти малтійского Бальцана з рахунком 4:1.

Азербайджанський ресурс azerisport.com повідомлє, що у разі не виходу Кешли у наступний раунд Ліги Європи Юрій Максимов може втратити посаду головного тренера.

Зауважимо, що для проходу азербайджанської команди у наступний раунд потрібно перемогти з різницею у три м'ячі, якщо суперник не заб'є більше одного голу. У іншому випадку потрібно буде робити різницю у 4 м'ячі.

Нагадаємо, Максимов нещодавно продовжив контракт з Кешлою на один сезон.

Ліга Європи1-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Кешла - Бальцан: Четвер 19 липня 2018

Кешла
до матчу
3
дн
:
18
год
:
12
хв
Бальцан
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Світ Ліга Європи Юрій Максимов Кешла Кешла Кешла - Бальцан
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