Максимов може бути звільнений з Кешли після вильоту з Ліги Європи

Український тренер Юрій Максимов може бути звільнений з азербайджанської Кешли після другого кваліфікаційного матчу Ліги Європи проти Бальцана.

Український коуч Юрій Максимов на чолі з Кешлою програв перший матч кваліфікації Ліги Європи проти малтійского Бальцана з рахунком 4:1.

Азербайджанський ресурс azerisport.com повідомлє, що у разі не виходу Кешли у наступний раунд Ліги Європи Юрій Максимов може втратити посаду головного тренера.

Зауважимо, що для проходу азербайджанської команди у наступний раунд потрібно перемогти з різницею у три м'ячі, якщо суперник не заб'є більше одного голу. У іншому випадку потрібно буде робити різницю у 4 м'ячі.

Нагадаємо, Максимов нещодавно продовжив контракт з Кешлою на один сезон.