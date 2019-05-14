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Максимов міг очолити команду Мілевського – Динамо Брест було за крок від підписання наставника

14 травня 13:05 146 Читать на русском
Максимов міг очолити команду Мілевського – Динамо Брест було за крок від підписання наставника
Юрій Максимов / metallurg.donetsk.ua

Український тренер Юрій Максимов розповів про зацікавленість до нього з боку брестського Динамо.

"Приходили деякі пропозиції з Білорусі. До мене зверталися представники брестського Динамо, але в підсумку вибрали іншого фахівця.

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Для мене зараз фінанси не на першому місці, хочеться працювати в команді з конкретними завданнями, щоб керівники розуміли тебе, могли разом переживати невдачі. Я відкритий до пропозицій", – розповів Максимов в інтерв'ю виданню Большой Футбол.

Нагадаємо, в Україні Максимов тренував такі команди як Оболонь, Кривбас та донецький Металург. Останнім місцем роботи спеціаліста стала азербайджанська Кешла.

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Теги
Світ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Юрій Максимов
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