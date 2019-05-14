Максимов міг очолити команду Мілевського – Динамо Брест було за крок від підписання наставника

Український тренер Юрій Максимов розповів про зацікавленість до нього з боку брестського Динамо.

"Приходили деякі пропозиції з Білорусі. До мене зверталися представники брестського Динамо, але в підсумку вибрали іншого фахівця.

Мілевський не реалізував пенальті за Динамо Брест – форварда це не засмутило

Для мене зараз фінанси не на першому місці, хочеться працювати в команді з конкретними завданнями, щоб керівники розуміли тебе, могли разом переживати невдачі. Я відкритий до пропозицій", – розповів Максимов в інтерв'ю виданню Большой Футбол.

Нагадаємо, в Україні Максимов тренував такі команди як Оболонь, Кривбас та донецький Металург. Останнім місцем роботи спеціаліста стала азербайджанська Кешла.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті