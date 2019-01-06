Максимов: Лобановський говорив, що в команді повинен бути рудий – тому мене залишив

Екс-футболіст Динамо Юрій Максимов розповів про співпрацю з легендарним наставником Валерієм Лобановським.

"Познайомилися на зборах, коли він знову очолив Динамо. Він говорив, що в команді повинен бути рудий. Може, тому мене залишив. Якщо ж серйозно, то, звичайно, найбільше відразу кинулося в очі, що у нього неймовірна дисципліна, все було підпорядковане результату.

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Напевно, найпам'ятнішими були ігри в Лізі чемпіонів і перемоги над Барселоною у груповому турнірі. Ніколи не забудуться і повні стадіони в Києві, коли на матчі приходило більше 100 тисяч уболівальників.

Звичайно, задушевних розмов з Лобановським не було. Але в 1997 році, коли я зібрався йти, у нас з ним була розмова, яка тривала півгодини. Я йому сказав, що хочу поїхати, спробувати себе в іншому чемпіонаті, в Європі. Він намагався відрадити, але, звичайно, і мене розумів, тому що теж працював за кордоном. У підсумку ми нормально поговорили, без образ, і після цього я поїхав в Вердер", – цитує Максимова Команда 1.

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