Керманич Ворскли Юрій Максимов мав великі проблеми з контролем агресії у матчі проти Олександрії (2:1).

Апогей конфлікту стався на 77-й хвилині, коли вилучили хавбека олександрійців Олега Кожушка, інформує сайт каналів Футбол (відео можна переглянути за посиланням).

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Сергій Лактіонов, який працює асистентом Юрія Гури, почав щось гучно доводити арбітрам і Юрію Максимову. Якщо судді змогли стримати свої емоції, то наставник Ворскли побіг особисто з'ясувати стосунки з опонентом і навіть замахнувся на того кулаком. Максимова негайно вилучили, але й це не допомогло вгамувати 52-річного фахівця. Головний тренер Ворскли побіг за Лактіоновим, який завбачливо відійшов у підтрибунне приміщення, уникнувши самосуду.

Додамо, що в наступному турі УПЛ полтавці гратимуть проти Шахтаря, і, вочевидь, їхній керманич відбуватиме дискваліфікацію.

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