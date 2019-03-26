Максимов: Для збірної України настав час забути такі визначення, як "карлики" і "постачальники очок"

Екс-гравець збірної України Юрій Максимов поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Виграли, забили два голи – це вже добре, нехай навіть один з них Люксембург "привіз" сам собі. Мораєс зіграв перший повний матч, щось намагався створити. Але судити по першій грі однозначно важко, тільки час покаже, що реально здатний дати цей гравець збірній.

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Потрібно зрозуміти те, що всі збірні вже давно пішли вперед, і варто забути такі визначення, як "карлики", "постачальники очок" і так далі. Немає вже "Люксембургів", "Ліхтенштейнів", треба викинути з голови всі ці стереотипи, це не ті команди, яким раніше забивали по 5-6 голів.

Не було жодних сумнівів, що з Португалією буде набагато легше, адже там завдання було чітко дотримуватися оборонної установки, грати на руйнування, не даючи при цьому зіграти супернику. Тут же, навпаки, треба було забивати, дії повинні були нести конструктивний характер. Прохідних команд вже просто немає, забивати важко абсолютно всім.

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Поки збірній не вистачає стабільного складу, як кажуть, кістяка. Тут вже тренерський штаб буде шукати, награвати, їм видніше, що і як. У той же час, в іграх вимальовуються осмислені фрагменти, з Португалією, вважаю, зіграли дуже добре, та й за гру з Люксембургом не повинно бути соромно. Повторюся, часи футбольних "карликів" пройшли, важливо про це пам'ятати", – цитує Максимова Footboom.