"Чи позитивний результат для Ворскли? У цій ситуації – так. Грали хвилин 35 вдесятьох. 11 на 11 проти Шахтаря складно, а тут на одного менше. Зрозуміло, що суперник втомився, багато сил віддали в матчі з Реалом, думки були про майбутню зустріч з Інтером. Для нас ця нічия як перемога.

Каштру: В останні 15 хвилин Шахтар втратив голову

Щодо вилучення... У Альюна вже була жовта, повинен сам розуміти. Я ж не буду кричати в кожному моменті. Він грає на межі фолу. Суддя перший раз пробачив. Другий раз – ні. Знову вдесятьох дуже важко грати. У нас у третьому матчі поспіль вилучення. Такі моменти, могли б десь більше очок заробити. Нічого страшного. Не програли – вже добре.

Чи пройшли ми перевірку після вдалого старту? У нас стільки ж хворих, як і у Шахтаря. З 70 осіб на цю поїздку у нас 22 захворіли. Кане взагалі не тренувався, ми його поставили. Яворський, Ребенок тільки день тренувалися. Ми збирали по чуть-чуть. На заміну виходили молоді хлопці. Дуже позитивно, що повертаємося, команда грає, старається. Я радий за хлопців", – сказав Максимов у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Ворскла забила першою, однак Шахтар ще до перерви зумів відігратись. Після відпочинку полтавці залишились у меншості, проте не дозволили "гірникам" реалізувати чисельну більшість. Як наслідок, Ворскла з 15 пунктами посідає у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, Шахтар – з 13 балами третій.

Ворскла втримала нічию з Шахтарем та стала лідером УПЛ – помилка чемпіонів світу коштувала "гірникам" перемоги