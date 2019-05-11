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Максимов: Динамо не може дозволити собі вдома грати абияк

11 травня 15:12 330 Читать на русском
Максимов: Динамо не може дозволити собі вдома грати абияк
Юрій Максимов / соцмережі

Український футбольний тренер Юрій Максимов поділився очікуваннями від матчу 28 туру УПЛ Динамо – Зоря.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

"На перший погляд, у Зорі настрій повинен бути вищим, адже підопічним Юрія Вернидуба не можна програвати, а то можна залишитися і без четвертого місця. Але Динамо не може собі дозволити вдома грати абияк, тому віддам перевагу "біло-синім", – цитує Максимова Команда 1.

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Матч Динамо – Зоря відбудеться сьогодні, 11 травня, о 17:00 за київським часом на НСК Олімпійський.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Юрій Максимов Динамо - Зоря
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