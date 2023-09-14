Максимов дав перший коментар після призначення в СК Дніпро-1 – наставник вже провів перше тренування
Новий головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов поділився першими враженнями від нового місця роботи.
"Тут сильна команда, яка вже встигла зробити собі ім’я. Плюс дуже важливий для мене фактор міста, де колись грав. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву мого попереднього клубу, що поставилися з розумінням.
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Які найважливіші зміни будуть? Найголовніше – дисципліна. Хлопці мають розуміти, що вони отримують гроші за улюблену працю, отже мають виходити та виконувати вимоги. Підготовка до гри з Колосом? Найголовніше – побачити, як тренується хлопці у психологічному плані, їхні емоції. А потім будемо будувати план на гру", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.
Наставник встиг провести перше заняття з командою. Тренування тривало трохи понад годину – команда виконала низку ігрових вправ, а на завершення зіграла нетривалий матч на все поле.
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