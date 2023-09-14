"Тут сильна команда, яка вже встигла зробити собі ім’я. Плюс дуже важливий для мене фактор міста, де колись грав. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву мого попереднього клубу, що поставилися з розумінням.

Максимов офіційно став головним тренером СК Дніпро-1

Які найважливіші зміни будуть? Найголовніше – дисципліна. Хлопці мають розуміти, що вони отримують гроші за улюблену працю, отже мають виходити та виконувати вимоги. Підготовка до гри з Колосом? Найголовніше – побачити, як тренується хлопці у психологічному плані, їхні емоції. А потім будемо будувати план на гру", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Наставник встиг провести перше заняття з командою. Тренування тривало трохи понад годину – команда виконала низку ігрових вправ, а на завершення зіграла нетривалий матч на все поле.

Максимов попрощався перед СК Дніпро-1, яскрава перемога Карпат-2, двоє невдах досі без очок: Друга ліга