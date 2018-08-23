Максимов: Бойко не допускав грубих промахів у матчі проти Аякса

Екс-головний тренер Кешли Юрій Максимов прокоментував поразку Динамо в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Нічого страшного не сталося, буває. Так, помилки допускали. Всі три голи в ворота киян влетіли після очевидних промахів. Однак, слід зауважити, що у Аякса дуже хороший вечір вийшов – у ворота суперника влетіло все. Фарт в цьому матчі явно був на боці Аякса, тут навіть говорити нема про що. Згадайте, хоча б, рикошет від Кадара, після чого рахунок став 1:2.

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Щодо першого голу у ворота киян? Це не помилка голкіпера. Бойко просто не виручив в тому епізоді. Надалі, вважаю, він грубих промахів не допускав.

У захисті Динамо діяло як зазвичай. Якихось страшних провалів я не помітив. Був, звичайно, тиск на оборону, стримати який непросто, згоден. Результат матчу в цілому, і долю конкретних епізодів біля воріт киян, вирішила краща індивідуальна майстерність футболістів Аякса", – цитує Максимова FootBoom.