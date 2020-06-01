Максимов анонсував відхід трьох гравців Ворскли після завершення сезону

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував нічию в матчі зі Львовом та назвав прізвища гравців, які покинуть полтавський клуб найближчим часом.

"Перший матч завжди важкий. Деякі футболісти були не в фізичній формі, деякі пізно повернулися. Двох хорватів ми чекали довго. Були проблеми і у наших іноземців – Папу, Якубу і Кані. Їм було важко через Рамадан. Вони не їли і не пили.

Ворскла – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

За підсумками першого матчу до футболістів зауважень немає. Старалися, але десь не вистачило везіння. Не використовували моменти, все пішло навпаки. Тепер потрібно переварити це все і рухатися далі.

У Опанасенка була травма, він два місяці лікувався. Набирає форму, зіграв 15 хвилин з Олександрією. Важко увійти в таку гру, тому випускали. У Артура, Габелока і Мартиненка закінчуються контракти, не розраховуємо на них", – поділився Максимов під час післяматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, Львів і Ворскла розписали нічию (1:1) в поєдинку 24-го туру УПЛ.

Львів у компенсований час врятував виїзну нічию з Ворсклою