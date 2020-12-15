"Повертаємося з відпустки 6-го січня, 11-го запланований виліт на збір до Туреччини, де спочатку акцентуємо увагу на фізичній підготовці, а на завершальній стадії проведемо чотири контрольні матчі. Спаринг-партнери ще уточнюються. Додому повернемося за тиждень до поєдинку 14 туру – з Рухом у Львові.

"Обидва взяли паузу": Циганик розкрив подробиці переходу Мілевського в Рух

Вже точно можна сказати, що за Ворсклу більше не буде виступати Микита Татарков. З потенційними новачками зараз ведуться переговори. Доукомплектація обов'язково буде, але точкова", – поділився Максимов у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Ворскла посідає 5 місце у чемпіонаті України із 20 пунктами в активі після зіграних 13 турів.

"Марадона показав мені фокус": виступав із Фігу, міг стати суперзіркою, але вже 27 років прикутий до інвалідного візка