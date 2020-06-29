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Максимов – про Ісенка: Молодець, але тепер він знову третій воротар

18:07 - Читать на русском
Максимов – про Ісенка: Молодець, але тепер він знову третій воротар
Павло Ісенко / Фото ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов закликав 16-річного голкіпера полтавців Павла Ісенка не розслаблятись після феєрії у Кубку України.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"Потягнув пенальті, прославився, вивів у фінал Кубка... Молодець, але тепер ти знову третій воротар. Радий, що відчуття мене не підвело. Але зараз Ісенко – третій воротар.

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Звичайно, зараз фінал виходить для Ворскли на перше місце", – розповів Мааксимов для програми Профутбол.

Нагадаємо, Ворскла зуміла обіграти Маріуполь в серії післяматчевих пенальті у півфіналу КУ завдяки сейвам Павла Ісенка. У фіналі Кубка України, який відбудеться 8 липня, полтавці зіграють з Динамо.

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Теги
Кубок України Юрій Юрій Максимов Павло Павло Ісенко Маріуполь - Ворскла Ворскла Ворскла
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