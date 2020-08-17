Максимов : Коли треба було бити пенальті у фіналі проти Динамо, іноземець обіср*вся

"Зрозумійте самі, футболісти бачать, тренер – тим більше, хто допомагає, а хто ні. Луїзао ми хотіли б залишити. Але він був в оренді, належить Порту. Він хоче повернутися. Але фінансова ситуація така, що ми не можемо потягнути те, що просить Луїзао.

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Може, пройде час, він опустить суму до тої, яку ми зможемо платити. Але, вважаю, орендованих краще не мати – добре, коли свої футболісти. Тому що завжди залежиш від цього. Ти хочеш залишити, а людина йде вже. Будемо розраховувати на своїх.

Виграли б фінал проти Динамо – залишилися б усі. Але пенальті той не забив, другий. Хоча Шехіч схопив м'яч, коли були з Олімпіком, а я говорив Луїзао бити. Він тоді схопив, не забив, нічого страшного, це ж чемпіонат. А тут, коли треба було бити у фіналі, іноземець обіср*вся та й все", – сказав Максимов у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, з команди у літнє міжсезоння пішли Едін Шехіч, Луїзао, Артур, Артем Габелок та інші. Додамо, що полтавці посіли 10 сходинку в турнірній таблиці за підсумками минулого сезону. Перший матч УПЛ 2020/21 Ворскла зіграє з Рухом у неділю, 23 серпня.

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