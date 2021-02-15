У матчі 22-го туру Лариса втратила шанс на нічию на останніх хвилинах, не реалізувавши пенальті і пропустивши у відповідь, Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Греція, Суперліга, 22-й тур

Лариса – АЕК – 2:4

Голи: Ніколіас, 70, Акунья, 80 – Олівейра, 14 (пен.), 43, Альбаніс, 90, Шиманскі, 90+7

Нереалізований пенальті: Муканджо, 90+5 (Лариса)

Данченко назвав головну причину свого переходу в АЕК

Найгірша команда грецької першості приймала на своєму полі одного з претендентів на медалі – АЕК. В основі Лариси на полі з перших хвилин з'явився екс-захисник Колоса Максим Максименко – для 30-річного оборонця цей вихід став дебютним у чемпіонаті (раніше українець грав лише у Кубку країни). Натомість у гостей і Дмитро Чигринський, і Олег Данченко залишились в запасі, а Євген Шахов взагалі не потрапив до заявки.

Вже на початку матчу "жовто-чорні" вийшли вперед – Нельсон Олівейра пострілом з пенальті відкрив рахунок у матчі. За дві хвилини до закінчення першого тайму португальський форвард оформив дубль, вдало замкнувши навіс справа.

На 55-й хвилині на полі з'явився наш Данченко, якому, проте, не вдалось допомогти АЕКу втримати ворота на замку – Лариса протягом 10 хвилин забила двічі і відновила статус-кво. Все йшло до бойової нічиєї, однак на 90-й хвилині Хрістос Альбаніс вивів гостей вперед. Вже у доданий час Лариса здобула право на пенальті, але Бенжамен Муканджо схибив з точки. Натомість свій шанс сповна використав Даміан Шиманскі, поставивши жирну крапку у матчі.

Звитяга принесла АЕКу 43 очки і підняла на третю сходинку турнірної таблиці, Лариса з 9-ма пунктами залишилась останньою.

"Раніше я його ненавидів": Зінченко переконує власних хейтерів і дає урок 65-мільйонній зірці – реакція англійських ЗМІ