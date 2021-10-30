Наполі U-16 програвав по ходу зустрічі 0:2 від Роми, а наприкінці матчу зумів забити двічі і зрівняти рахунок. Та другий гол був скандальним.

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Останні миттєвості, подача з кутового і гол. Це гравець неаполітанців вистрибнув, випередив кіпера римлян і переправив м'яч у ворота... рукою. Дуже схоже на "руку Бога" Дієго Марадони, якою аргентинець забивав у чвертьфіналі ЧС-1986 проти Англії.

Символізму голу юного представника Наполі додає ще й той факт, що звати його теж Дієго, прізвище ж інше – Панцоло. Марадона ж найбільше часу у кар'єрі присвятив саме неаполітанцям.

Napoli U16 player scores a Maradona-like goal with his hand... and his name is Diego



(via @OfficialASRoma) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3 — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2021

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