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Максим Білий: Рано повірили в свій успіх

13:06 230 Читать на русском
Максим Білий: Рано повірили в свій успіх
Білий в матчі про Динамо / znaj.ua

Захисник Зорі Максим Білий прокоментував поразку від Динамо (2:3) в 23-му турі УПЛ.

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’

"Якби ми не забили другий м'яч, і не було б червоної картки в Кадара, можливо, наша команда грала суворіше, більш сконцентровано. Повністю втратили контроль над грою. Хоча в першому таймі домінували і заслужено вигравали.

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Динамо не було чого втрачати. Вони всі побігли вперед. Десь ми припустилися помилки в першому пропущеному м'ячі. Наша улюблена гра – контратаки, а самі пропустили гол саме після контратаки. Плюс – виконавча майстерність Циганкова... Наша команда погано провела другий відрізок другого тайму. Напевно, ми розслабилися. Після другого м'яча повірили в свій успіх. Як виявилося – рано повірили.

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Юрій Вернидуб сказав, що якщо ми хочемо бути класною командою і рости в професійному плані, то не маємо права відпускати такі ігри навіть з такими грізними суперниками", – сказав Білий в коментарі офіційному сайту ФК Зоря.

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Динамо Динамо Зоря - Динамо Максим Білий Максим Білий Зоря Зоря
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