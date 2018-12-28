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Максі Родрігес повернувся у Ньюеллс Олд Бойз

10:50 363 Читать на русском
Максі Родрігес повернувся у Ньюеллс Олд Бойз
Максі Родрігес / фото: ФК Ньюеллс Олд Бойз

Ньюеллс Олд Бойз оголосив про підписання контракту з відомим аргентинським хавбеком Максі Родрігесом.

Максі Родрігес повернувся в рідний для нього Ньюеллс Олд Бойз, за який вже виступав з 2012 по 2017 рік, інформує офіційний сайт клубу.

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Деталі угоди 37-річного хавбека наразі невідомі. Останнім клубом аргентинця був уругвайський Пеньяроль, кольори якого хавбек захищав з 2017 року. До слова, екс-гравець збірної Аргентини є вихованцем саме Ньюеллс Олд Бойз.

У своїй кар'єрі Максі Родрігес також виступав за Еспаньйол, Атлетіко та Ліверпуль. Провів 30 поєдинків за національну збірну та забив 8 голів. Забитий м'яч Родрігеса у ворота Мексики на ЧС-2006 був визнаний найкращим голом турніру.

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Теги
Трансфери Світ Відеоновини Максі Родріґес Максі Родріґес Ньюеллс Олд Бойз Ньюеллс Олд Бойз Пеньяроль
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