Максі Родрігес повернувся у Ньюеллс Олд Бойз

Ньюеллс Олд Бойз оголосив про підписання контракту з відомим аргентинським хавбеком Максі Родрігесом.

Максі Родрігес повернувся в рідний для нього Ньюеллс Олд Бойз, за який вже виступав з 2012 по 2017 рік, інформує офіційний сайт клубу.

Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

Деталі угоди 37-річного хавбека наразі невідомі. Останнім клубом аргентинця був уругвайський Пеньяроль, кольори якого хавбек захищав з 2017 року. До слова, екс-гравець збірної Аргентини є вихованцем саме Ньюеллс Олд Бойз.

У своїй кар'єрі Максі Родрігес також виступав за Еспаньйол, Атлетіко та Ліверпуль. Провів 30 поєдинків за національну збірну та забив 8 голів. Забитий м'яч Родрігеса у ворота Мексики на ЧС-2006 був визнаний найкращим голом турніру.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку