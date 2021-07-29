Аргентинський форвард вирішив повісити бутси на цвях у віці 37-ми років.

Сезон 2020/21 став останнім у кар'єрі вихованця Рівер Плейт. Максі Лопес змінив чимало клубів – аргентинець встиг пограти за Барселону, Мальорку, ФК Москва, Греміо, Катанію, Мілан, Сампдорію, К'єво, Торіно, Удінезе, Васко да Гама та Кротоне.

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Останнім клубом Максі Лопеса став скромний Самбенедеттезе, який грає в італійській Серії С.

"Дякую всім за допомогу у здійсненні моєї мрії. Це була прекрасна подорож", – написав аргентинець в Instagram, прикріпивши відео з окремими епізодами своєї кар'єри.

Найвищі досягнення в кар'єрі 37-річного Максі Лопеса – перемога в ЛЧ з Барселоною у сезоні 2005/06. Також він двічі став чемпіоном Іспанії та тричі приміряв золоті медалі аргентинської першості.

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