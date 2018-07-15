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Максі Лопес став гравцем Васко да Гами

00:14 34 Читать на русском
Максі Лопес став гравцем Васко да Гами
Максі Лопес / Фото ФК Удінезе

Аргентинський нападник Максі Лопес наступний сезон проведе у чемпіонаті Бразилії.

Представники Васко да Гами дійшли домовленості з 34 річним нападником Максі Лопесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аргентинець прибуде в Ріо-де-Жанейро 16 липня, де пройде медичне обстеження і підпише з бразильським клубом контракт, розрахований до 31 грудня 2019 року.

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Останнім клубом Лопеса був Удінезе. Форвард починав кар'єру в Рівер Плейті, в 2005 році перейшов у Барселону, виступав також за Мальорку, Греміо, Катанію, Мілан, Сампдорію, К'єво і Торіно.

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Теги
Трансфери Васко да Гама Васко да Гама Світ Максі Лопес Максі Лопес Удінезе Удінезе
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