Максі Лопес став гравцем Васко да Гами

Аргентинський нападник Максі Лопес наступний сезон проведе у чемпіонаті Бразилії.

Представники Васко да Гами дійшли домовленості з 34 річним нападником Максі Лопесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аргентинець прибуде в Ріо-де-Жанейро 16 липня, де пройде медичне обстеження і підпише з бразильським клубом контракт, розрахований до 31 грудня 2019 року.

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Останнім клубом Лопеса був Удінезе. Форвард починав кар'єру в Рівер Плейті, в 2005 році перейшов у Барселону, виступав також за Мальорку, Греміо, Катанію, Мілан, Сампдорію, К'єво і Торіно.

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