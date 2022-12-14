Макрон відвідає матч Франція – Марокко
20:03 - Читать на русском
Еммануель Макрон прибув до Дохи у другій половині дня.
Президент Франції Еммануель Макрон буде присутній на стадіоні Аль-Байт сьогодні ввечері, коли збірна Франції зіграє з Марокко за місце у фіналі чемпіонату світу 2022 року. Про це повідомляє L'Équipe.
"Підтримаєте Францію у півфіналі ЧС-2022?": Макрон потролив прем'єр-міністра Великобританії перед історичною дуеллю
Однак одразу після заходу Макрон має намір повернутися назад до Європи. Він не затримається у Катарі через участь у брюссельському саміті у четвер, 15 грудня.
Макрон знову прилетить до Катару у разі виходу збірної Франції у фінал ЧС-2022.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter