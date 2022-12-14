Президент Франції Еммануель Макрон буде присутній на стадіоні Аль-Байт сьогодні ввечері, коли збірна Франції зіграє з Марокко за місце у фіналі чемпіонату світу 2022 року. Про це повідомляє L'Équipe.

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Однак одразу після заходу Макрон має намір повернутися назад до Європи. Він не затримається у Катарі через участь у брюссельському саміті у четвер, 15 грудня.

Макрон знову прилетить до Катару у разі виходу збірної Франції у фінал ЧС-2022.

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