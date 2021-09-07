Маккенні зіштовхнувся з "синдромом Азара" – в Ювентусі незадоволені
Півзахисник "б'янконері" Вестон Маккенні змушує клуб лютувати через свій раціон.
23-річний американець має проблеми з харчуванням. Гравець ніяк не може відмовитись від гамбургерів і картоплі фрі, інформує Juventus News 24 з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Ювентус може продати Маккені після трансферу Локателлі
Маккенні в Турині користується послугами шеф-кухаря Патріка Конторно, який, до слова, обслуговує Міралема П'яніча і Дугласа Косту. Попри це побороти шкідливу звичку Вестону поки що не вдалось. У Ювентусі знають про ситуацію і незадоволені цим.
Варто зауважити, що схожі проблеми має гравець мадридського Реала й збірної Бельгії Еден Азар. Нерідко через пристрасть до фастфуду вінгер набирає зайву вагу.
Нагадаємо, Вестон Маккенні лише навесні став повноцінним гравцем Ювентуса, адже "Стара синьйора" викупила його контракт у Шальке після річної оренди.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021