Американець відзначився у матчі проти Болоньї (2:0), після чого почав розмахувати уявною чарівною паличкою. Аналогії з культовим персонажем фільмів та книжок Гаррі Поттером напрошувались.

Відаль пояснив, чому поцілував емблему Ювентуса – чилієць виступає за Інтер

"Я великий фанат Гаррі Поттера, навіть маю тату з ним на руці. Вважайте, що я застосував магічне закляття", – пояснив святкування сам Маккені.

Додамо, що хавбек влітку перейшов з Шальке в Ювентус на правах оренди. Вестон став одним з ключових гравців у команді Пірло – 21 матч, 4 голи та 2 асисти.

Ювентус впевнено здолав Болонью та піднявся у зону Ліги чемпіонів – Артур відзначився дебютним голом за "б'янконері"