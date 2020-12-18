Гравець Ювентуса отримав індивідуальну нагороду і це не Кріштіану Роналду.

У США визнали хавбека Ювентуса Вестона Маккені найкращим футболістом країни у 2020 році, повідомляє ESPN.

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22-річний талант набрав 44% голосів респондентів. На другій сходинці у цьому рейтингу розташувався півзахисник Челсі Крістіан Пулішіч – 27%. Замикає трійку найкращих американських гравців захисник Барси Сержиньйо Дест (14%).

Нагадаємо, Ювентус орендував у Шальке Маккені на сезон. Хавбек встиг провести у Серії А вже 8 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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