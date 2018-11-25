Маккарті очолить збірну Ірландії замість Мартіна О'Ніла

Колишній керманич англійських Міллуолла, Сандерленда, Вулверхемптона та Іпсвіча Мік Маккарті невдовзі стане новим головним тренером збірної Ірландії.

59-річний фахівець змінить на тренерському містку "Зеленої армії" Мартіна О'Ніла, повідомляє The Guardian.

Еллардайс хоче очолити збірну Ірландії

Маккарті має можливість вдруге попрацювати з національною командою. Він вже тренував ірландську збірну в 1996-2002 рр. та зумів вивести команду на ЧС-2002. Той турнір збірна провалила, а головною причиною цього став конфлікт тренера з головною зіркою того часу – капітаном Манчестер Юнайтед Роєм Кіном.

Посада головного тренера збірної Ірландії стала вакантною після того, як Мартін О'Ніл покинув команду після невдалих результатів у Лізі націй 2018/19. Ірландці в групі зі збірними Данії та Уельсу зайняли останнє місце та вилетіли до дивізіону C.

Мік Маккарті перебуває без роботи з квітня, коли покинув клуб Чемпіоншипу Іпсвіч. Раніше він тренував Сандерленд і Вулверхемптон, із якими вигравав перший дивізіон. За інформацією видання, досвідчений фахівець працюватиме зі збірною 2 роки, а після Євро-2020 його змінить Стівен Кенні – нині тренер збірної Ірландії U-21.

25 відставок за 3 місяці: чому Італія та Іспанія – найнебезпечніші місця для тренерів