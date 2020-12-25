Грецький наставник Гіоргос Доніс більше не працюватиме у ізраїльському клубі.

Суперник донецького Шахтаря в 1/16 Ліги Європи – Маккабі Тель-Авів – оголосив про відхід головного тренера Гіоргоса Доніса та його штабу, повідомляє офіційний сайт ізраїльської команди.

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Командою поки-що керуватиме Патрік ван Леувен. Цікаво, що цей фахівець добре знайомий "гірникам" – свого часу він працював директором академії Шахтаря. До слова, Маккабі Т-А йде на 3-му місці у чемпіонаті Ізраїлю, відстаючи від лідера Маккабі Хайфа на 8 очок.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з ізраїльським клубом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок команда Луїша Каштру проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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