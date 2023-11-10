Команди не змогли провести цю зустріч в заплановані дати через збройний конфлікт в Ізраїлі. Згодом УЄФА переніс цей матч на 25 листопада, але Маккабі однаково не зможе прийняти Зорю вдома.

Зоря – Маккабі Тель-Авів – 1:3 – відео голів і огляд матчу

Цей поєдинок Ліги конференцій може відбутися в Сербії. Швидше за все, в Белграді (один із невеликих стадіонів) або на стадіоні, де Чукарічки проводять свої матчі в Лізі конференцій. Про це пише польський журналіст Пьотр Шлонка у своєму Telegram-каналі. "Кіпр також є одним із варіантів, але станом на вчора більшість ознак вказує на Сербію", – зазначає джерело.

Напередодні, 9 листопада, Зоря та Маккабі Тель-Авів зіграли в четвертому турі Ліги конференцій. Перемогу у цій грі ізраїльтяни (3:1). Наразі команда Кривенцова має в своєму активі 4 турнірних пункти.

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