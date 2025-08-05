Маккабі Тель-Авів переміг Хамрун Спартанс (2:1) у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Кваліфікація Ліги Європи, 3-й раунд

Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів – 1:2

Голи: Коффі, 71 (пен) – Ревіво, 79, Мадмон, 90+6

Шахтар зазнав серйозної втрати перед матчем Ліги Європи

Хамрун досить активно розпочав гру і вже до 13 хвилини намагався створювати моменти у воріт суперника. Маккабі здебільшого проводив час в обороні. Захисники клубу з Тель-Авіва постійно припускалися помилок, які призводили до небезпечних напівмоментів. Хамрун час від часу заробляв стандарти. Попри те, що мальтійці вигравали боротьбу на другому поверху, ніяк не вдавалося влучно пробити.

У другому таймі особливо не змінився малюнок гри. Щоправда, фанати все ж побачили голи. Спочатку Асанте гробу помилився, що змусило Сіссоко фолити. Суддя вказав на позначку. Коффі холоднокровно пробив.

Вісім хвилин знадобилося Маккабі, щоб відігратися. Спрацювала заміна. Давіда подав кутовий, м'яч потрапив до Ревіво, який чомусь залишився без опіки захисників. 1:1! Диво сталося у компенсований час. Передача від партнера вивела Мадмона віч-на-віч з голкіпером Хамруна. Той без проблем забив. 1:2! Маккабі робить крок до наступного раунду.

Варто зауважити, що переможець цієї пари буде суперником Динамо, якщо кияни не пройдуть Пафос.