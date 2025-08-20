Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, але має можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи. Суперником киян у плей-офф кваліфікації стане Маккабі Тель-Авів. Детальніше про опонента команди Шовковського читайте в цьому матеріалі на "Футбол 24".

У сонячному, бурхливому та космополітичному Тель-Авіві-Яффо, де хвилі Середземного моря ніжно омивають береги міста, ще 1906 року зародився футбольний клуб Маккабі. Тут, у серці ізраїльської агломерації Ґуш-Дан, де кипить культурне та спортивне життя, команда поступово перетворилася на символ єврейського спорту та національної гордості, здобувши статус найстарішого та найтитулованішого клубу країни.

За понад столітню історію Маккабі здобув 26 титулів Прем’єр-ліги, 24 Кубки Ізраїлю, 9 Кубків Тото та 8 Суперкубків. Двічі вигравав Азійський клубний чемпіонат, залишається єдиним клубом, який ніколи не вилітав з ізраїльської Прем’єр-ліги та є одним із небагатьох на батьківщині, хто доходив до групового етапу Ліги чемпіонів.

Чемпіонська битва

Минулого сезону Маккабі Тель-Авів підняв над головою трофей чемпіона Ізраїлю, тож майбутнє протистояння з Динамо обіцяє справжню чемпіонську битву. Перший матч для українців буде виїзним, проте через неможливість проводити єврокубкові поєдинки в Ізраїлі, Маккабі приймає суперників у сербській Бачка-Тополі на стадіоні ТСЦ Арена. Доволі цікавий вибір, однак, поглянувши на команду, все стає очевиднішим – про це трохи згодом.

Цікаво, що Маккабі та Динамо об’єднують кілька факторів: обидва клуби грають на нейтральних полях, обидва вилетіли з Ліги чемпіонів від Пафоса і обидва – чинні чемпіони своїх країн. Також вони зустрічалися цього сезону з Хамрун Спартанс – Маккабі у кваліфікації Ліги Європи, а Динамо у Лізі чемпіонів. З першого погляду – дуже рівні команди.

Команда

Загальна вартість складу чемпіонів Ізраїлю становить 34,7 мільйона євро – доволі скромна цифра, особливо на тлі Динамо, яке оцінюють у 90 мільйонів. Проте ми вже бачили, як скромніші за вартістю команди (як-от Пафос) вміють дивувати і перегравати фаворитів, тож не будемо зводити потенціал суперника до сухих цифр.

Щодо специфіки складу, тут картина майже дзеркальна до Динамо: основа команди сформована з аборигенів. Легіонери представлені лише дев’ятьма футболістами, а решта – місцеві вихованці, які добре знайомі із стилем гри своєї ліги та сповнені бажання проявити себе на єврокубковій арені.

Головний голеадор Маккабі – 21-річний Дор Тургеман, фактурний ізраїльтянин, який вже встиг дебютувати за національну збірну, провівши 10 поєдинків і забивши свій перший гол у доволі юному віці. Минулого сезону його статистика хоч і не вражала, але точно варта неабиякої уваги: 20 голів та 6 асистів у 44 матчах за клуб, що не може не робити його справжнім мотором атак Маккабі та ключовою фігурою команди на шляху до перемог.

У пресі з’явилися повідомлення, що Тургеман може перебратися до МЛС, де його чекає Нью-Інгленд Революшн. Поки що ця інформація без офіційного підтвердження, але факт ймовірної втрати суперником головної зірки не може не тішити фанів Динамо.

У центрі захисту з’явився Мохамед Камара – досвідчений гвінеєць, нещодавно придбаний клубом. Минулого сезону він виступав за Янг Бойз, який, до речі, зустрічався з Шахтарем у рамках основного етапу ЛЧ, хоча до заявки на матч із українським клубом гравець не потрапив через пошкодження. Втім, у деяких поєдинках своєї екс-команди Камара навіть носив капітанську пов’язку, що свідчить про його авторитет і досвід. Уже на початку періоду в Ізраїлі він провів три матчі – два повних у Лізі чемпіонів та один у Лізі Європи.

На флангах атаки вирізняється Веслі Пататі – бразильсько-португальський вінгер, здатний діяти на обох краях поля. Вихованець знаменитого Сантоса, він пройшов школу основної команди бразильців, а минулого року перебрався до Ізраїля за майже 1,5 мільйона євро. Його універсальність робить Пататі справжньою знахідкою для тренерського штабу, адже він здатний як розганяти атаки, так і створювати моменти для партнерів.

Ще один новачок – 24-річний опорний півзахисник Крістіан Бєліч, який має бельгійський та сербський паспорти. Його кар’єра вже встигла стати насиченою: розпочавши в Сербії, він пройшов школу Вест Хема, потім виступав за юнацьку команду Олімпіакоса, після чого повернувся до Сербії. Потім Бєліч перейшов із Партизана до Алкмара за чотири мільйони євро, а вже цього сезону нідерландський клуб віддав його в оренду Маккабі.

Головний лідер Маккабі – 30-річний капітан Дор Перец, досвідчений центральний хавбек, чиї футбольні якості давно визнані в Ізраїлі. Хоча Перец пробував свої сили за кордоном, граючи за Венецію в Італії, він почувається справжнім лідером саме на батьківщині, тож кар’єру здебільшого будує в ізраїльських клубах. Його багатий досвід підтверджують виступи за національну збірну Ізраїлю – 50 матчів та 6 забитих голів. Це робить Дора не лише серцем центру поля, а й незамінним авторитетом для молодших партнерів по команді.

Настав час познайомитися з головним стратегом цієї команди. Наставник Маккабі – 43-річний серб Жарко Лазетіч (на фото – в центрі), чия тренерська кар’єра тісно пов’язана з відомим нам белградським Партизаном. Після періоду роботи з "біло-чорними" він працював ще у кількох сербських клубах, а останнім перед ізраїльською пригодою був саме ТСЦ Бачка-Топола – і тут все стало на свої місця. Це пояснює вибір стадіону для домашніх матчів Маккабі Тель-Авів у єврокубках.

У червні 2024 року Лазетіч очолив тель-авівську команду і за перший сезон зумів вивести її до групового етапу Ліги Європи, здолавши у кваліфікації свій колишній клуб ТСЦ із рахунками 3:0 та 5:1. Під його керівництвом Маккабі також виграв Кубок Тото та повернув собі титул чемпіона Ізраїлю. Результати стали настільки переконливими, що влітку 2025 року клуб продовжив контракт із сербським спеціалістом ще на один сезон.

Лазетіч віддає перевагу побудові гри за схемою 4-2-3-1, де ключовим елементом стає пара опорних хавбеків. Така організація дозволяє команді тримати порядок на полі та не розвалюватися під тиском суперника. Коли ж Маккабі контролює м’яч, структура змінюється – футболісти переходять у більш наступальну формацію 3-2-5, активно задіюючи фланги та збільшуючи кількість гравців попереду.

Історія протистоянь

Динамо та Маккабі мають невелику, але доволі цікаву історію очних зустрічей у єврокубках. Загалом команди перетиналися чотири рази. У 2015 році кияни двічі здобули перемогу в рамках Ліги чемпіонів (2:0, 1:0).

Втім, перше знайомство – у груповому етапі Ліги Європи 2011/12 – було не таким приємним. Динамо під керівництвом Сьоміна розпочало той сезон із кваліфікації Ліги чемпіонів, де поступилося казанському Рубіну (0:2, 1:2) і змушене було опуститися до ЛЄ. Саме там жереб звів киян із Маккабі.

Перша зустріч у Тель-Авіві завершилася мировою – 1:1. А у заключному турі в Києві, коли обидві команди вже втратили шанси на плей-офф, вони подарували видовищний поєдинок, що закінчився результативною нічиєю 3:3 з епічним вилученням Хачеріді. Додамо, що Маккабі також зустрічався зі Шахтарем та Зорею.

Матчі перед Динамо

Навідміну від киян, для яких сезон в УПЛ вже у розпалі, в Ізраїлі національний чемпіонат ще не стартував. З огляду на це Маккабі має значно менше офіційних ігор "у ногах", ніж Динамо.

Як вже згадувалося, обидві команди зустрічалися з мальтійським Хамрун Спартанс. І якщо кияни пройшли суперника без особливого спротиву, не дозволивши йому забити бодай м’яч, то ізраїльтяни відчули більше проблем. У першій грі Маккабі переміг, однак один мʼяч все ж умудрився пропустити. У матчі-відповіді ситуація могла скластися драматично – Хамрун не реалізував пенальті на початку гри. Зрештою клас команди з Тель-Авіва взяв своє: ізраїльтяни перемогли 3:1 і оформили вихід далі. Але навіть цей підсумок чітко демонструє: Маккабі схильний дозволяти суперникам створювати моменти, навіть командам на зразок "спартанців".

Однак цікавішою виявилася дуель із кіпрським Пафосом. Гра була цілком рівною, доки долю матчу не перекреслила червона картка голкіпера Офека Маліки на 30-й хвилині. Іронія в тому, що сам Маліка з’явився на полі лише на 13-й хвилині, замінивши травмованого Йоава Герафі. Саме вилучення зламало баланс, і Маккабі вже не зміг врятувати ситуацію, хоча ізраїльтяни цілком могли проходити кіпріотів – і тоді Динамо зустрілося б із Тель-Авівом раніше. Але сталося, як сталося, і вже 21 серпня о 21:00 ми побачимо перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між цими командами.

Думка експерта

"Динамо треба думати про себе, а не про те, на що потрібно звернути увагу в супернику, – висловив переконання у розмові з Футбол 24 Ігор Циганик. – Я вважаю, що за підбором виконавців Динамо сильніше і за Пафос, і за Маккабі Тель-Авів, і взагалі – це команда, яка могла грати в основному раунді Ліги чемпіонів. Але бачите, ставлення таке до футболу, ставлення таке до ситуацій, які відбуваються в команді – це не дуже добре, і, як наслідок, маємо те, що маємо: з Пафосом ми програли без шансів. На що звернути увагу? На себе потрібно звернути увагу.

Як вплине невдалий виступ у ЛЧ на це протистояння? Ну, у Динамо досвідчені футболісти, вони повинні розібратися, що їм взагалі потрібно, що вони собі думають і як вони вважають, що треба робити, а що не треба, – знаєте, потрібно в собі розібратися: команді, тренерам, футболістам, всім, і тоді можна буде зрозуміти, про що вони говорять. Звичайно, що виліт з ЛЧ – це втрата грошей, втрата можливості себе продати на найвищому рівні, тому безперечно, що сильно вплине, дуже сильно вплине.

Маккабі Тель-Авів не слабша команда від Пафоса – вони 1:1 зіграли на виїзді, 0:1 вдома, на відміну від нас, які 0:3 без шансів у двох поєдинках. Тому я хочу сказати, що буде зовсім непросто, і в мене складається враження, що Динамо не найкращим чином готове до сезону. Тому я думаю, що Динамо буде дуже важко, і вони зможуть пройти Маккабі Тель-Авів, якщо зможуть стрибнути вище голови, використавши максимальний ресурс, який можуть дати.

Маккабі Тель-Авів – це команда, яка є чемпіоном Ізраїлю, команда, яка грала на достойному рівні, і футболісти, які грали на достойному рівні: там збірна Ізраїлю непогана, у них U-20 доходило до фіналу, молодіжка грала у півфіналі чемпіонату Європи, тобто у них непогана команда.

Гра в Сербії? Ніяк не вплине, на це взагалі не варто звертати увагу. Я сумніваюсь, що серби прийдуть вболівати за Маккабі проти київського Динамо – я думаю, що це немислимо. Там буде купка людей, і у Динамо багато досвідчених футболістів, тому на це не потрібно звертати увагу.

Прогноз? Хочу вірити, що Динамо пройде, але я так само говорив про Пафос... Вважаю, що шанси 50/50".

