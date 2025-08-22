Динамо програло Маккабі (Тель-Авів) у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи (1:3). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Як і Полісся з Шахтарем, Динамо також пропустило першим у своєму єврокубковому матчі четверга – Дор Перец забив киянам вже на 12-й хвилині. Назару Волошину вдалося зрівняти рахунок – він відкрився під розрізний пас Ваната і вбив м'яч під ближню штангу.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій

Однак після перерви всі зусилля української команди були зведені нанівець вилученням Костянтина Вівчаренка. Він зрізав Єгезкеля в підкаті і заслужено отримав пряму червону картку. Маккабі реалізував свою чисельну перевагу – Сагів Єхезкель вивів ізраїльтян вперед, а Дор Перец оформив дубль.