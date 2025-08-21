У четвер, 21 серпня, Динамо в рамках 4-го раунду кваліфікації другого за силою єврокубка на виїзді зіграє з ізраїльським Маккабі. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбудеться сьогодні, 21 серпня. Стартовий свисток на стадіоні TSC Arena в сербському місті Бачка Топола пролунає о 21:00 за київським часом.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: УЄФА призначив арбітрів на матч киян – рефері був свідком поразки українського клубу

Де дивитися Маккабі Тель-Авів – Динамо? Гру в прямому ефірі транслюватиме телеканал "2+2". Також переглянути поєдинок можна на Київстар ТБ.

До слова, жереб двічі зводив українську та ізраїльську команди між собою – у сезоні-2011/2012 суперники обмінялися результативними нічиїми на груповому етапі Ліги Європи (1:1, 3:3), а в сезоні-2015/2016 кияни двічі обіграли опонента (2:0, 1:0).

Стартові склади:

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті – Ейтор, Камара, Асанте, Ревиво – Перец, Беліч, Сісскоко, Мадмон, Давіда – Джезекель

Запасні: Мелека, Шломо, Гроппер, Маледе, Стоїч, Бен-Харош, Ледерман, Ной, Абу-Фархі, Шахар, Бен-Амо, Нiколаєску

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Шапаренко, Пiхальонок, Ярмоленко, Волошин – Ванат

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Попов, Бражко, Торрес, Кабаєв, Буяльський, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Пономаренко

Маккабі Тель-Авів приймає в Сербії і теж влетів Пафосу – Динамо треба реабілітуватися за ЛЧ, що каже Циганик