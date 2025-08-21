Шовковський вдався до репресій

Після поразки від Пафоса завжди спокійного Олександра Шовковського прорвало. Тренер говорив про необхідність посилення у всіх ланках і подив від гри підопічних. Ще у першому таймі на Кіпрі він замінив Дубінчака, у якого третій поспіль тайм виявився провальним – а при формуванні складу на Маккабі тренерський штаб замінив одразу шістьох футболістів, які стартували тиждень тому.

Від тієї основи залишились тільки Нещерет, Михавко, Шапаренко, Ярмоленко та Ванат. Можливо, залишився б і Попов, однак у Дена проблеми з литковим м'язом. Рішення дуже сміливе, але настільки масштабні перестановки пояснюються не тільки репресіями – вони стали наслідком тактичного аналізу.

Передусім, в очі впадала наявність Михайленка в опорній зоні, адже без нього Динамо порвали на контратаках. Пара Шапаренко-Піхальнок, своєю чергою, награвалася ще на зборах, тож нічого критичного тут не сталося. Тим паче, що Буяльський провалився з Пафосом.

Вівчаренко ж мав додати оборонної надійності ліворуч, а відсутність Дубінчака натякала на спрощення гри в атаці. Позиційні ротації на лівому фланзі з комбінаціями між лініями не спрацювали на Кіпрі, тож Динамо збиралося використовувати біганину й кроси. Кабаєв у такому футболі теж не потрібен.

Перші півгодини – катастрофа

Це вже третій поспіль матч єврокубків, у якому Олександр Шовковський продемонстрував серйозну роботу з формування складу та ідей, на які опиратиметься гра. Під цим лейт-мотивом проходили і збори – одна і та сама обойма в 14-15 гравців часто змінювала формації й експериментувала. От тільки всі ці спроби не приносили бажаного ефекту..

Стартова 25-хвилинка проти Маккабі не стала винятком. Кияни виглядали не менш жахливо, ніж з Пафосом. Ті ж проблеми білд-апу під пресингом, ті ж панічні паси на Нещерета й не менш панічні виноси, та ж кількість простору для суперника – і та ж кількість моментів. Тель-авівці на цьому відрізку могли забивати п'ять разів.

Ізраїльтяни мали забивати вже на 8-й хвилині, коли Беліч відібрав м'яч у Біловара й скинув його Перетцу. Дор опинився у вільній зоні в штрафному, однак Нещерет вчасно скоротив дистанцію й парирував постріл Дора!

На 12-й же хвилині Маккабі святкував взяття воріт. Маккабі провів атаку з флангу на фланг, спокійно розпасовуючись між лініями. У завершенні епізоду Перетц відкотив Єхескеля й пішов відкриватись за спину Караваєву – туди пішла проникна передача. Дор прийняв сферу і з лівого краю штрафного вгатив у ближній. 1:0!

Каскад помилок перед власним карним майданчиком призвів до двох ударів на 17-й та 19–й хвилині (не враховуючи низку заблокованих). Давіда пробивав з лінії у дальній кут, але не дуже сильно, а от Мадмон з гострого кута намагався поцілити під поперечку – в обох випадках виручив Нещерет. Ще через три хвилини Давіда змістився з правого флангу та зарядив у ліву дев'ятку, однак Динамо врятувала стійка.

Динамо ненадовго прокинулось і навіть відігралось, а потім зробило заявку на виліт з ЛЄ

У середині першого тайму гра почала вирівнюватись. Маккабі дещо захопився тиском на киян, втративши баланс і пропустивши декілька фірмових контратак "біло-синіх". Зокрема, на 27-й хвилині Ярмоленка запускали вперед, а той хитнув захисника й пробив з лінії карного майданчика. Постріл накрили.

Ще через дві хвилини Ванат отримав класний пас за спини у штрафний, розвернувся й скинув м'яч Караваєву. Олександру теж вдалося віддати точний пас у периметр – а потім Ванат виконав фінт і пробив з правого краю. М'яч пройшов у метрів від дальньої стійки.

На 32-й же хвилині справа дійшла до гола Динамо! Героєм став Волошин, який відкрився під розрізний пас Ваната на правий край штрафного. Не довго думаючи, Назар вгатив під ближню – 1:1!

Показово, що ця атака пройшла після успішного контрпресингу на чужій половині та низки відкривань між лініями. Попередня ж атака стала можливою завдяки класно виходу з-під пресингу. Через дві хвилини після гола кияни ще й розкатали фантастичну комбінацію на швидкості, з виведенням Ярмоленка під удар – втім, лайнсмен помітив офсайд. Був і удар Піхальонка з лінії штрафного, однак вийшло слабенько.

Виявляється, що Динамо може так грати, а Маккабі ніякий не монстр.Це дарувало надію на хороше продовження. От тільки "біло-сині" могли пропустити вдруге ще до перерви – це Ревіво змістився в центр і метрів з 18-ти вгатив під поперечку. Нещерет врятував.

Команди відправились відпочивати за нічийного рахунку. Було очевидно, що Динамо все ж до саги переломити хід зустрічі, однак всього через п'ять хвилин після відновлення гри сталася катастрофа. Навіть іронічно, що її приніс лівий захисник – Вівчаренко зрізав Єгезкеля у підкаті й отримав пряму червону картку. Підопічні Олександра Шовковського залишились у меншості.

Олександр Шовковський одразу ж провів заміни, випустивши Бражка й Попова (замість Піхальонка та Ярмоленка), однак цей хід не допоміг втримати необхідний результат. Маккабі після невеличкої розкачки пішов уперед і забив вже на 58-й хвилині – це Давіда вирізав передачу з правого флангу в штрафний. Пас пройшов поміж Караваєва за спину Михайленку, звідки пішов простріл на дальню. Ніхто його не перехопив. Єхескель замкнув у порожі з метру. 2:1!

На 69-й же хвилині справа дійшла і до 3:1. Перетц спокійно відкрився під пас у зону між центрбеками, опинився перед Нещеретом і зупинився, прибравши зі шляху набігаючого ззаду Попова. І пробив повз обох – 3:1.

Ізраїльтяни мали і розгром влаштовувати. Справжнім героєм Динамо став Нещерет, який виконував цілу гору сейвів. Причому удари завдавали з близької відстані, а іноді проходили й добивання. Саме його стараннями "біло-сині" могли закрутити інтригу в компенсований час, коли Михавко замикав навіс з кутового – сфера пройшла поруч з дальньою штангою.