Маккабі Тель-Авів та Динамо Київ зустрінуться вже завтра, 21 серпня, у матчі кваліфікації Ліги Європи. Де дивитись зустріч підкаже "Футбол 24".

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбудеться у сербському місті Бачка-Топола на ТСЦ Арена, початок о 21:00 за київським часом.

Динамо придбало права на показ матчу, тож гру покажуть безкоштовно в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Також можна подивитись і на Київстар ТБ. Варто додати, що в разі перемоги в протистоянні кияни вийдуть до основного етапу Ліги Європи, а от у випадку невдачі буде виступати в основному турнірі Ліги конференцій.

Нагадаємо, Динамо пройшло мальтійський Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів, проте в наступному етапі на киян чекав кіпрський Пафос, який і вибив "біло-синіх" у Лігу Європи. Цікаво, що в Маккабі у цій кваліфікації були ті самі суперники: виліт від Пафоса у Лізі чемпіонів та перемога над Хамруном у Лізі Європі.

