Клубів, змушених грати свої домашні матчі єврокубків у третіх країнах, стає все більше. Тель-авівський Маккабі через війну на Близькому сході прийме Динамо у Сербії, на стадіоні ТСЦ Бачка-Тополи. Тренер ізраїльтян – Жарко Лазовіч – виводив цей клуб у кваліфікацію ЛЧ, тож місцеві фанати будуть підтримувати саме його команду.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги Європи – доступна безкоштовна трансляція

Якби на цьому всі проблеми киян і завершились, то було б супер, але це не так. Провал з Пафосом виніс сумний вердикт підопічним Олександра Шовковського. Нинішнє Динамо не може гарантувати позитивного результату навіть із суперниками рівня чемпіонату Кіпру – якщо ж у такого опонента є хороший пресинг і компактний блок, то шанси на успіх "біло-синіх" стрімко падають вниз.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між тель-авівським Маккабі та Динамо. Коефіцієнт на перемогу ізраїльтян – 2,68. На тріумф киян фахівці дають 2,65.

Із Пафосом стався тотальний розвал, але першою його передумовою стала паніка захисників під високим тиском. Динамо прямо зараз не може похизуватись ефективним білд-апом.

Поки що Маккабі не здається колективом, здатним систематично руїнити чужі розіграші від воріт – от тільки про Пафос перед першим матчем теж так не грав. Та що там Пафос? Навіть Епіцентр відмовився від "автобусу" й високо пресингував Динамо, причому це навіть працювало деякий час. Ворскла, яка вилетіла у попередньому сезоні, теж ефективно тиснула на захист киян.

Та навіть Хамрун ледь не забив "біло-синім" після пресингу! Словом, вже і команди рівня Першої ліги зрозуміли, як змусити панікувати основу чемпіона України. Очевидно, що Маккабі теж спробує. Хочеться сподіватись, що тель-авівці виявляться не настільки ефективними за попередніх суперників.

Ще однією проблемою Динамо стали позиційні атаки. Вони простежувались зі зборів, а зараз вже стали фактом. Команда Олександра Шовковського здатна видати прекрасний матч у вертикальному футболі, граючи через атаку глибини – тобто, через закидання під ривки Ванату чи вінгерам. Щоправда, Владислав провалився в обох матчах з Пафосом, однак хороші відкривання були.

Це – великий плюс, адже Пафос пройшов Маккабі саме завдяки вбивчим контратакам. Простір у киян має бути. А що робити, коли суперник його не надає, та ще й уважно стежить за твоїми лідерами? Поки що чемпіони не надали відповіді.

Здавалося, що у другому матчі з Пафосом кияни продемонструють міць, виставивши максимально основний і суператакувальний склад – з хавбеками-інтелектуалами, здатними працювати між лініями. На практиці ж отримали вагон контратак і майже нічого не створили. Теж саме було і з Вересом, і в "домашці" з кіпріотами.

Говорити про регулярні помилки захисників практично у будь-яких ситуаціях вже навіть немає сенсу. Такий вже рівень у футболістів. Такий вже рівень комплектації. Доведеться сидіти на валідолі, адже Маккабі має низку дуже цікавих виконавців у своєму складі. Взагалі, під керівництвом Жарко Лазетіча виступає понад 15 збірників.

Такі футболісти, як Рой Ревіво, Дор Перетц і Рой Мішпаті могли промайнути у трансляціях єврокубків чи матчів збірних – досвід на цьому рівні у них значний. Неманья Стоїч і Крістіан Беліч виступали за Сербію, причому останній прийшов з нідерландського АЗ. Центрбек Камара грає за Гвінею, а за його плечима 180 матчів у Янг Бойз. Головною ж зіркою був Турджеман, який провів 20 голів у попередньому сезоні й забивав Хамруну, однак Дора вже продали в МЛС.

Словом, колектив серйозний. Цінник складу в 30 млн євро не повинен вводити в оману. Тим паче, що Пафос мав дешевшу заявку. Із позитиву в грі тель-авівців слід відзначити результативність – у 18 з останніх 19-ти поєдинків вони забивали бодай раз. У тому ж протистоянні з кіпріотами саме Маккабі грав краще, непогано комбінуючи й створюючи хороші моменти.

Щоправда, у ізраїльтян простежують проблеми в обороні. У семи останніх матчах команда неодмінно пропускала, хоча у шести з них – не більше одного гола. Навіть Хамрун Спартанс створив для них серйозні труднощі, змусивши відігруватись і забивши два голи (плюс, був нереалізований пенальті). Захисники Жарко Лазовіча явно не люблять силовий футбол, часто поступаючись у єдиноборствах та спринтах.

Здається, прошити такий захист динамівцям до снаги. Маккабі поки що виглядає сіреньким колективом, для якого вихід у Лігу Європи – це занадто жирно. Щоправда, нинішнє Динамо не здатні гарантувати нічого. Не слід дивуватись, якщо сьогодні знову станеться фіаско.

Але чомусь у виліт "біло-синіх" не віриться. При всіх проблемах і обмеженості складу, у вильоті від Пафосу можна знайти й тактичні невдачі. Тренерському штабу не вдалося знайти баланс між атакою й обороною – схема з двома опорниками, без Буяльського та без лівого вінгера залишала команду без додаткових відкривань, а суперагресивна модель не витримала контргри. За тиждень цей нюанс можна виправити, погравшись з кадровим наповненням стартової одинадцятки.

Легко сьогодні не буде. Українським командам ще довго не буде легко на міжнародному рівні, але тель-авівцям зараз не легше. У них теж важка логістика, а ігровий тонус навіть слабший – ізраїльський чемпіонат ще не стартував. Лідери Динамо тим часом відпочивали, спостерігаючи за виносом Епіцентру з банки, тож кондиції у наших футболістів точно мають бути кращими.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рубчинський (Динамо)

Не зіграють з інших причин: Брагару (народження дитини), Супряга (орендований Епіцентру)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маккабі Тель-Авів – Динамо

Маккабі Т-А: Мішпаті – Асанте, Стоїч, Шломо, Ревіво – Шахар – Пататі, Сіссоко, Перетц, Мадмон – Ніколаесу

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5, перемога Динамо

Так, кваліфікація Ліги Європи / Ліга конференцій – це турнір, де Динамо грає з рівними собі. У кращому випадку. Тут може статись будь-який результат, але склад у киян точно не гірший за заявку ізраїльтян. Чемпіони України можуть і повинні перемогти – навіть ізраїльтяни це розуміють.

Динамо дещо свіжіше у фізичному плані й значно потужніше у силовому футболі. Помилок у обороні тель-авівців теж дуже багато. Все це дозволяє ризикнути й поставити на перемогу "біло-синіх", однак навряд чи підопічні Олександра Шовковського обійдуться без пропущених голів. Не віриться.