Маккабі Тель-Авів і Зоря зіграють перенесений матч 3-го туру Ліги конференцій. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліги конференцій Маккабі ТА – Зоря розпочнеться о 17:30 за київським часом. Багатостраждальний поєдинок, відкладений через криваве жовтневе вторгнення терористів ХАМАСу на територію Ізраїлю, зіграють у Сербії, на невеличкому стадіоні TSC Arena міста Бачка-Топола. Український клуб не має права на помилку – ще одна поразка прямому конкуренту позбавить фактично всіх шансів на євровесну.

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Пряму трансляцію матчу Маккабі ТА – Зоря шукайте на платформі MEGOGO. Текстову трансляцію проведе Футбол 24.

Стартові склади

Маккабі ТА: Москера – А. Коен, Лукассен, Саборіт, Ревіво – Перетц, ван Оверем, Каніховскі – Д. Бітон, Захаві, Мілсон

Зоря: Турбаєвський – Алефіренко, Батагов, Джордан, Снурніцин – Кирюханцев, Мічін, Чурко, Нагнойний, Антюх – Герреро

Маккабі Тель-Авів – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій