Ключовий матч для Зорі у цьогорічному розіграші єврокубків. Осічка просто неприпустима – ізраїльтян необхідно перемагати, і бажано з різницею у 2-3 голи. Після поразки в першій зустрічі (1:3) луганці пропустили Маккабі на другу сходинку, відставши на два очки, а вже через п'ять днів доведеться зіграти з Гентом на виїзді.

Відверто кажучи, шанси на євровесну дуже низькі, однак у випадку невдачі з тель-авівцями доведеться остаточно перемикатись на УПЛ (там, до речі, триває боротьба за виживання). І саме в такий відповідальний момент керівництво клубу вирішило змінити тренера – замість Валерія Кривенцова команду очолив навіть не асистент Младен Бартуловіч, а спортдир Юрій Коваль.

Пиркро, адже на третій місяць роботи команда Валерія Кривенцова почала демонструвати ознаки прогресу. Вони не були помітні за результатами, але статистика й тактичні огляди давали зрозуміти – все не так і погано. Прикро, що це "не так і багато" вилилось у поразку від Маккабі в першій зустрічі. За цифрами, за кількістю й гостротою моментів Зоря трималася на рівних.

На жаль, з обороною у "чорно-білих" великі проблеми, а особливо серйозні вони у аспекті контролю подач. Ізраїльяни забили після них усі свої три голи, а ще два прилетіли у подальшому матчі з ЛНЗ. Виникали питання і до гри Турбаєвського – попри значну кількість сейвів, Микита пропускає забагато простеньких голів.

Важко зрозуміти, якою буде Зоря тепер. У Юрія Коваля не було часу підготуватись до ЛНЗ, та і цілого тижня мало задля якісного покращення ситуації. Прямо зараз луганці перебувають у максимально вразливій позиції.

Чогось нового про Маккабі сказати не можна, адже чемпіонат Ізраїлю призупинили. Матч із Зорею не здивував нічим – якщо хочете зрозуміти нюанси гри тель-авівців, то можете прочитати попередній анонс. Якщо ж коротко, то колектив має купу технічних футболістів, сповідує атакувальний стиль, забиває у кожному матчі, але має серйозні проблеми з дисципліною в обороні.

Луганці в першому поєдинку показали, що нічого страшного в цьому Маккабі немає. Потрібно просто уважніше відоборонятись, а моменти будуть. Залишається сподіватись, що підопічні Юрія коваля їх реалізують.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Вантух (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маккабі Тель-Авів – Зоря

Маккабі Тель-Авів: Тененбаум – Масон, Біттон, Саборіт, Ревіво – ван Оверім, Перец, Коніховскі – Бітон, Захаві, Мілсон

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин – Яцик – Кирюханцев, Нагнойний, Мишньов, Алефіренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Останні результати Зорі та кадрові рішення клубу не додають віри в успіх. По правді кажучи, все вказує на повторення фіаско – і цього разу ізраїльтяни можуть перемогти впевненіше. Втім, варто на забувати, що після 7 жовтня наш суперник провів всього два матчі, причому після останнього минуло сім днів.

Це означає, що у Маккабі є проблеми з ігровим тонусом, а значить буде більше помилок і менше стабільності. А у луганців, при всіх проблемах, не такий вже і жахливий склад – карати суперника є кому (тим паче, у склад повернувся Герреро). З огляду на ці фактори, ми поставимо на тотал більше 2,5.

А от від прогнозу на конкретний результат дозвольте утриматись.