Лідер Шахтаря Тарас Степаненко відзначив позитивні та негативні моменти у грі своєї команди проти Маккабі Тель-Авів (2:0).

"У другій половині гри суперник побіг вперед, ми трохи зупинились, інколи припускались помилок. Гра показала, що нам ще потрібно працювати, поки ми ще не в оптимальному ігровому тонусі.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Мені сподобалось як ми почали матч, все було під нашим контролем, демонстрували хороший пресинг, грали краще. Після забитого м'яча трохи розслабились, тому другий гол був дуже важливим.

Ідеальний результат? Лише той, який допоможе нам пробитись у наступний раунд турніру. Поки ми очікуємо на матч-відповідь, ще нічого не вирішено", – сказав Степаненко в ефірі ТК Футбол 2.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів відбудеться 25 лютого.

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