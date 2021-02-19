"У останні 10 хвилин ми, можливо, дійсно трохи здали. Але це нормально – через заміни та інші зупинки темп гри десь сповільнився. Водночас Шахтар продовжував створювати моменти. У той час ми більше оборонялися, але створили нагоди для Коноплянки і Фернандо. Хочу привітати команду. Майже весь матч ми тотально переважали суперника.

Що стосується Манора Соломона в стартовому складі, то у нас є Мудрик, Тете, Тайсон і Коноплянка, які теж можуть зіграти на флангах. Соломон добре відпрацював, я задоволений ним. Він був свіжим, адже у останньому матчі отримав мало часу. Саме тому йому сьогодні вистачило сили показати себе. Він чудово грає на фланзі, входить у вільні зони та подає на партнерів. У нього були певні проблеми, але я задоволений його грою. Вітаю Соломона і всіх наших футболістів, а також тих, хто підтримував Шахтар.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Ми були дуже безпечною командою і контролювали гру. Ми зовсім не давали Маккабі шансів дістатися до наших воріт, а в першому таймі мали володіння м'ячем більше 70%. Окрім двох-трьох кутових у них нічого не було, а ми мали ще моменти. Степаненко чудово грав у опорній зоні, Мораєс відтягував захисників суперників, це відкривало нам вільні зони. У всіх трьох секторах у Шахтаря все виходило - саме так ми забили перший мяч. Коли суперник оборонявся всією командою, то складно знаходити вільні зони. Коли Маккабі пішов в атаку наприкінці гри, в цьому плані Шахтарю стало легше.

Коноплянка? Він, як і інші гравці цього амплуа, провів чудові збори. Всі готові на 100%. Коли мені треба вибрати двох вінгерів у старт, то мені складно. Шахтар добре забезпечений фланговими хавами. Тете, Коноплянка, Тайсон і Соломон добре проявляють себе. Не варто забувати, що ми грали проти команди, яка не програє вже 10 матчів у своєму чемпіонаті, але нам вдалося їх обіграти, зламавши цю серію. Можу привітати з цим абсолютно всю нашу команду. Це добре, що Шахтар везе додому перемогу, адже попереду ще матч-відповідь", – розповів Каштру в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар здобув комфортну перемогу над Маккабі у Тель-Авіві