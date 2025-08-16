УЄФА оприлюднив список суддів, які працюватимуть на матчі між Маккабі та Динамо.

Перший матч між Маккабі Тель-Авів та Динамо у кваліфікації до Ліги Європи відбудеться у четвер, 21 серпня. На своєму офіційному сайті УЄФА оприлюднив імена арбітрів, які обслуговуватимуть зустріч.

Динамо зацікавилося екс-гравцем Реала, якого пов'язували з Металістом 1925

Головним арбітром буде 39-річний Георгій Круашвілі. Він працює на міжнародному рівні з 2015 року. Серед найбільших досягнень у суддівській кар'єрі Георгія – робота на фіналі Євро-2021 (U-21) між молодіжними збірними Німеччини та Португалії (1:0).

Круашвілі допомагатимуть Леван Варамішвілі, Георгій Єлікашвілі. За VAR відповідатиме Сезар Сото Градо з Іспанії.

До слова, Круашвілі двічі перетинався з українськими командами. У сезоні 2019/20 він працював на матчі Шахтаря U-19 проти загребського Динамо U-19 (1:1) у Юнацькій лізі УЄФА, а у кампанії 2020/21 зафіксував поразку Зорі від Браги (1:2) на груповому етапі Ліги Європи.

Епіцентр – Динамо: анонс матчу УПЛ