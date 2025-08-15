Динамо може відчути весь гнів сербських вболівальників, навіть не граючи проти команд цієї країни.

Вчора, 14 серпня, стало відомо, що суперником Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги Європи стане Маккабі Тель-Авів.

"Великий клуб з європейськими традиціями": суперник Динамо побоюється майбутнього двобою у Лізі Європи

За інформацією прес-служби Динамо, перший поєдинок відбудеться 21 серпня в сербському місті Бачка-Топола на стадіоні TSC Arena, де ізраїльський клуб проводить свої домашні кваліфікаційні матчі єврокубків. Матч-відповідь запланований на 28 серпня і пройде на Арена Люблін у польському Любліні.

Команда, яка програє за сумою двох зустрічей, продовжить євросезон у Лізі конференцій 2025/26. Нагадаємо, що минулого сезону Маккабі Тель-Авів став чемпіоном Ізраїлю.

