"Ми завжди націлені на власну гру, на боротьбу. Насправді було дуже складно. Моменти, що ми створили, маємо перенести і в наступну гру. Однак, 0:2 вдома – не найкраща позиція. Ми намагалися зберігати організацію та створювати моменти попереду. На певному етапі це вдавалося: ми не дозволяли супернику забити й самі створювали нагоди на контратаках.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Не говорю, що це були стовідсоткові гольові моменти, однак нагоди. Я задоволений цим відрізком, характером, тим, як команда виглядала фізично. Проте трохи засмучений, що ми так і не знайшли той шанс, який завершився б нашим голом. З тими нагодами, що були в другому таймі, ми могли зрівняти й завершити матч із рахунком 1:1.

Перший гол Шахтаря? Ми обговорювали цю ситуацію. Бачили, як Тайсон робив це в попередньому матчі, знали, що так буде, говорили на цю тему. Це не мало стати сюрпризом, проте так сталося", – наводить слова ван Леувен офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" обіграли Маккабі у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи (2:0). Матч-відповідь запланований на 25 лютого, початок о 19:55.

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